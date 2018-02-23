Aykut Kocaman'dan derbi öncesi olay sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sohbet toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçı öncesi takımda Janssen'in dışında bir eksik olmadığını ifade ederek Martin Skrtel ile Mehmet Ekici'nin sakatlığı olmadığını ve bu maçta görev alabileceklerini dile getirdi. Kimsenin hakkında gözü olmadığını kimsenin de hakkını yemesini istemediği söyleyen Kocaman, Beşiktaş ya da Fenerbahçe açısından art niyet olmamasını ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi.

Kocaman, Medipol Başakşehir maçının getirisinin 3 puan olduğunu ancak Beşiktaş galibiyetinin getirisinin en az 10 puan olacağını söyledi.

Karşılarında son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş olduğunu ve kayba hiç tahammülleri olmadığını da sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, sahaya yüzde 100 kazanmak için çıkacaklarını söyledi.