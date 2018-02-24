Türkler beni çok etkiledi

Bursaspor karşısında hattrick yapan Gomis, gollerini kulüp doktoruna armağan etti. Geçen hafta maçta bayılması sonrası yaşadıklarını anlatan Fransız yıldız şunları söyledi:

Bu hafta benim için çok dokunaklıydı, taraftarımız bana sürekli 'Geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Sadece Galatasaray taraftarları değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da mesajlar gönderdi. Bu beni çok etkiledi.

Geçen hafta kaybetmiştik, bu hafta kazanmak önemliydi. Burada sadece benim 3 golüm değil, takım olarak yaptıklarımız var.

Bu üç golü doktor Yener Bey'e (İnce) ithaf ediyorum. Bu hafta çok eleştiri aldı. Bunu hak etmiyordu. Sahada bayıldığımı görünce insanlar etkilendiler. Bu hafta aynı testleri yaptık ve bir şeyim olmadığı gözüktü.

PAŞA FATURASI TOLGA CİĞERCİ'YE

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden takımdan Bursaspor'a karşı sadece bir değişikliğe gitti. Cezası sona eren Belhanda ilk 11'deki formasını geri aldı. Faslı yıldızın dönüşüyle Tolga Ciğerci yedek kulübesinin yolunu tuttu.

FERNANDO 2 AY SONRA DÖNDÜ...

İki aydır sahalardan uzak kalan Fernando çarşamba günü takımla çalışmalara başladı. Brezilyalı ön libero Bursaspor maçı kadrosuna alındı ancak fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmediği için yedek kulübesinde oturdu.

NE YAPTIN BELHANDA!

Belhanda, dün adeta kendi takımını yaktı! Yıldız futbolcu, 49. dakikada Serdar Aziz'in attığı golün ardından yaşanan gol sevincinde Donk'un gözüne kazayla parmağını soktu. 79. dakikada ise oyuna yeni giren Eren Derdiyok'un ayağının üstüne düştü. Her iki oyuncu da maça devam edemedi. Donk'un gözünde ciddi hasar olduğu öğrenilirken, Eren de stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı. G.Saray son 10 dakika 10 kişi oynadı.

UEFA BİZE ŞANS VERİR

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak FFP toplantısı hakkında konuştu. Ekonomik sorunlar nedeniyle cezasız çıkılamayacağı görüşleri ağır basan zirve için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Cengiz, "UEFA'nın büyüyen ve gelişen G.Saray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" dedi. Cengiz, şampiyonluk yarışı ile ilgili ise, "Fikstür lehimizde" yorumunu yaptı.

LE GUEN'İN BİLETİ CEBİNDE

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, üzgün oldugunu söyledi. Ekong'un kırmızı kart görmesinin hesapları bozduğunu belirten Fransız hoca, "Suçu futbolculara yıkmak kolay olur. Bu işten beraber çıkacağız. Bursa'ya döneceğim ve savaşacağım" derken, Bursaspor yönetiminin bugün bir toplantı yaparak Le Guen'in durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Sakarya Karasu'da yaşayan, Ankara'da tedavi gören Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastası Ayas Emin Derin, G.Saray-Bursa maçını kendisi ve ailesi için hazırlanan özel locada izledi.