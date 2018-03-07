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Totti gibi fantastik

gösterdiği performansla ’da gündemden düşmüyor. Taraftarların ismini telaffuz etmekte zorlandığı 20 yaşındaki Türk yıldız, berberinden gözlükçüsüne kadar Romalı futbolseverlere kulübün efsanesi Totti'yi hatırlatıyor.

Giriş Tarihi: 7.3.2018
Totti gibi fantastik

Sezon başı transfer olduğu Roma'ya kısa zamanda uyum sağlayıp golleriyle ünlenen , n futbolunun en çok konuşulan ismi oldu. Romalılar, açısından Ünder'in tek 'kusuru' ismi. Pek çok gazeteci ve taraftar, "Bu delikanlının adı nasıl telaffuz ediliyor?" diye soruyor. Adını söylemeyi başaramayanlar "Bizim için 'Çenciz Ander' ya da 'Cengo' olarak kalsın" diyor. Cengiz, birçok futbolcu gibi villada yaşamak yerine, Roma'nın ünlü Bulvarı'na yakın bir apartman dairesinde oturuyor.

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Cengiz'in komşusu sıkı Roma taraftarı Emanuele Toro, "Kaptanımız Totti mayısta bıraktığından beri böyle fantastik goller görmedik. Gençken kendisi gibi 17 numaralı formayı taşımış olan Totti'nin yolunu izlemesini diliyoruz" diyor. Yıldız oyuncuların saçlarını kesen kuaförü taraftarı Capasso ise, "İlk geldiği zamanlarda, 'da yazışıp randevu aldı ama dil sorunu nedeniyle bir gün geç geldi" diyor gülerek...

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Totti gibi fantastik
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