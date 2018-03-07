Totti gibi fantastik

Sezon başı transfer olduğu Roma'ya kısa zamanda uyum sağlayıp golleriyle ünlenen Cengiz Ünder, İtalyan futbolunun en çok konuşulan ismi oldu. Romalılar, açısından Ünder'in tek 'kusuru' ismi. Pek çok gazeteci ve taraftar, "Bu delikanlının adı nasıl telaffuz ediliyor?" diye soruyor. Adını söylemeyi başaramayanlar "Bizim için 'Çenciz Ander' ya da 'Cengo' olarak kalsın" diyor. Cengiz, birçok futbolcu gibi villada yaşamak yerine, Roma'nın ünlü Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'na yakın bir apartman dairesinde oturuyor.

BERBERE NEDEN 1 GÜN GEÇ GİTTİ?

Cengiz'in komşusu sıkı Roma taraftarı Emanuele Toro, "Kaptanımız Totti mayısta bıraktığından beri böyle fantastik goller görmedik. Gençken kendisi gibi 17 numaralı formayı taşımış olan Totti'nin yolunu izlemesini diliyoruz" diyor. Yıldız oyuncuların saçlarını kesen kuaförü Napoli taraftarı Capasso ise, "İlk geldiği zamanlarda, Instagram'da yazışıp randevu aldı ama dil sorunu nedeniyle bir gün geç geldi" diyor gülerek...