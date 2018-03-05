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İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu. Cengiz, 180 milyon Euro’luk Mbappe ile zirve yarışı veriyor

Giriş Tarihi: 5.3.2018
İmparator Cengiz
Roma forması ile her hafta yeni bir gole imza atan , 2018 yılında attığı 6 gol ve yaptığı bir asistle, majör liglerin skora en fazla katkı yapan 21 yaş altı oyuncusu durumuna geldi. PSG'den Mbappe (4 gol, 3 asist) ile zirveyi paylaşan genç yetenek, Verona, Benevento, Udinese, Shakhtar Donetsk sonrası Napoli ağlarını da havalandırmayı başardı. Listenin üçüncü sırasında ise Milan'da 2018 yılında 5 gol, 1 asist yapan 20'lik Cutrone yer aldı. Öte yandan 20 yaşındaki milli futbolcu, yeni yılda sadece 616 dakika süre almasına rağmen 6 gol atıp, 1 asist yaparken, her 88 dakikada bir skora etki etti. Enes Ünal ise 2 gol, 2 asistle bu sürecin en iyi 7. ismi olmayı başardı.
22 Şubat'ta oynanan Shakhtar maçında Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Cengiz, bu gol ile de Türk futbol tarihine geçmişti. 13.5 milyon Euro karşılığında Roma'nın yolunu tutan Cengiz, 20 yaş, 7 ay, 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Cengiz, Hakan Çalhanoğlu'nun rekorunu 16 günle kırmayı başarmıştı.

: CENGİZ'İ VİSCA ANLATTI
Cengiz'in takım arkadaşı Dzeko, genç oyuncu için, " ile birlikte İstanbul'da futbol oynadığını biliyordum. Bana kaliteli olduklarını söylemişlerdi ve bunu da daha ilk günlerde gördük. Umarım Roma'da daha uzun süre oynar" diye konuştu.

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İmparator Cengiz
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