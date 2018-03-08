Süper Lig yerine İtalya 2. Ligi'ni tercih etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un devre arasında Benevento'ya kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro, yeni takımında mutlu olduğunu söyledi.

Sandro, Serie A'da oynamanın hayalleri arasında yer aldığını belirtirken Benevento'da kalmak istediğini de sözlerine ekledi. Bonservisi Antalyaspor'da olan ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu; "Eğer beni isterlerse Benevento, Serie B'ye düşse bile burada kalmaya hazırım" dedi.

Antalyspor, Süper Lig'de 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Benevento ise 20 takımlı Serie A'da 10 puanla son sırada.