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yerine 2. Ligi'ni tercih etti!

ekiplerinden 'un Benevento'ya kiraladığı , takımı küme düşse bile kalmak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 11:37
Süper Lig yerine İtalya 2. Ligi'ni tercih etti!

Spor Toto ekiplerinden Antalyaspor'un devre arasında Benevento'ya kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu , yeni takımında mutlu olduğunu söyledi.

Sandro, Serie A'da oynamanın hayalleri arasında yer aldığını belirtirken Benevento'da kalmak istediğini de sözlerine ekledi. Bonservisi 'da olan ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu; "Eğer beni isterlerse Benevento, Serie B'ye düşse bile burada kalmaya hazırım" dedi.

Antalyspor, Süper Lig'de 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Benevento ise 20 takımlı Serie A'da 10 puanla son sırada.

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Süper Lig yerine İtalya 2. Ligi'ni tercih etti!
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