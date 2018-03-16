Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde, Müsabaka Direktörü Giorgio Marchetti ve eski Fransız futbolcu Eric Abidal tarafından çekildi. Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar, 5 Nisan'da, rövanş mücadeleleri ise 12 Nisan'da yapılacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde eyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:



Leipzig - Olympique Marsilya



Arsenal - CSKA Moskova



Atletico Madrid - Sporting Lizbon



Lazio - Salzburg

BUGÜN NELER OLDU