3 penaltımız verilmedi!

G.Saray'ı ağırladığı derbiden 0-0'lık eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, beraberliğin sorumlusunun hakem Bülent Yıldırım olduğunu söyledi. Kocaman, maç sonu, "Hakem konuşmaktan utanıyorum. 3 tane net penaltıyı, tam da gözünün önünde, görüp de vermemek ne demek, bilemiyorum. Bunu görmeme ihtimali yok. Kafasında başka şeyler var. Bu kadar tecrübeli hakemin görmeme ihtimali sıfır gözüküyor" dedi. Serdar Aziz'in penaltı yaptığını iddia eden teknik adam, "Dirar sarı kart gördü, doğru, sonra Serdar ceza sahası içinde yumruk atıyor, görmüyor. Sonra Serdar ceza alanında künde yapıyor, görmedi. Feghouli'nin Neustadter'e yaptığı hareket var. Çok net gözüküyor değil, görmek istemiyor" ifadelerini kullandı. Kocaman, iplerin artık kendi elinde olmadığını vurgulayarak, "Maçın sonucunda G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir istediğini elde etti gibi gözüküyor. Aynı zamanda maçı böyle bitirmek isteyen hakem de istediğini elde etti gibi gözüküyor. Çok net gözüküyor" sözleriyle de lig tablosunu değerlendirdi.

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