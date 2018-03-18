Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Türkiye Kupası Finali Diyarbakır’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır AK Parti İl Kongresi'ne katıldı ve önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, "Yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz. Sizler de artık bu yeni Diyarbakır'ın ev sahiplerisiniz" dedi ve Diyarbakır halkına müjdeyi verdi: "İnşallah burada şampiyonluk maçı oynanacak. Son hazırlıklar süratle bitirilecek. Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması Diyarbakır'da bu stadımızda yapılacak." Bu arada TFF de yaptığı açıklamada, "Yaptığımız değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanmasına karar verildi" denildi.

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