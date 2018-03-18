Pepe’ye izin yok

Şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren Beşiktaş'a Pepe'den iyi haber geldi. Türkiye Kupası yarı finalinde forma giydiği Fenerbahçe derbisinde sağ ayak başparmağı kırılan Portekizli stoper, Şenol Güneş'e "Sakatlığım tamamen geçti. Yüzde 100 hazırım ve oynamak istiyorum" dedi. Ancak tecrübeli savunmacıyı riske atmak istemeyen Güneş, taktik çalışmada Pepe'yi 11'de oynatmadı. Defansta yine Tosic-Medel ikilisine şans verecek olan tecrübeli hoca, Portekizli'ye onay vermedi....

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın mutlak 3 puanı hedeflediği Başakşehir deplasmanında 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Medel ve Atiba bu akşam sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.

DERBİYİ İZLEDİLER

Başakşehir maçının son taktik çalışmasını dün 18.00'de yapan Beşiktaşlı futbolcular, F.Bahçe-G.Saray derbisinin ikinci 45 dakikasını toplu olarak tesislerde izlediler. Şenol Güneş dün oyuncularına, "Puan hesabı yapmayın. Kalan maçlarımızı kazanın" uyarısı yaptı.

FİKRET ORMAN KATAR YOLCUSU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün tanıtım çalışmaları için Katar'a gidiyor. Katar dönüşü İstanbul'da 23 Mart'ta bir düğüne katılacak olan Orman ertesi gün de soluğu Malezya'da alacak. Burada Beşiktaş'ın tanıtım kampanyasına katılacak olan Fikret Orman'ın yeni sezon açılışında takımını bu ülkeye hazırlık maçları için götürmeyi planladığı, turnuva ihtimallerini de araştıracağı öğrenildi.

AVCI'NIN KOZU VİSCA!..

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş maçındaki gizli silahı Visca olacak. Ligde 12 asist ile bu alanda zirvede olan Boşnak yıldız, takımın kilit isimlerinden Emre Belözoğlu ve Epureanu'nun yokluğunda Avcı'nın büyük kozu. Başakşehir'in son yaptığı taktik çalışmalarda 28 yaşındaki Visca'dan sürekli olarak kanadından içeri kat ederek adam eksiltmesini isteyen Avcı, Adebayor'un da Visca'dan gelecek servisler için sürekli olarak hareket halinde olmasını istedi. Tecrübeli teknik adam Talisca'nın etkili olduğu bölgelerde alan savunmasıyla Brezilyalı oyuncunun şut atmasına da engel olunmasını istedi.