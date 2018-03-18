Premier Lig’de Cenk fırtınası!

BUGÜN NELER OLDU

Devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro karşılığında Everton'a giden Cenk Tosun, Premier Lig'de adeta fırtına gibi esiyor.77'de Choupo- Moting eşitliği sağlasa da 84'te bir kez daha sahneye çıkan yıldızımız son sözü söyledi: 2-1.Attığı 2 golle Premier Lig'i sallayan Cenk Tosun, Twitter'da dünyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Milli futbolcuya İngiltere basınından da övgüler yağdı.İngili z yorumcu Andy Gray, Lionel Messi'nin çıkış yaptığı dönemde, "Messi iyi ama yağmurlu bir Salı akşamı, Stoke City deplasmanında yapabilir mi" yorumuyla efsane olmuş, "Stoke Deplasmanı" tabiri bir Premier Lig ölçütü haline gelmişti. Tamam, belki Stoke o taş gibi savunma yaptıkları günlerde değil ama Stoke deplasmanında 2 gol atıp maç alan oyuncu Ada'da rüştünü ispatlamıştır. Cenk artık resmen bir Premier Lig golcüsü.