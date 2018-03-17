Cenk Tosun konuştu "Duncan Ferguson ile çalışıyorum"

İngiltere Premier Lig 31. hafta karşılaşmasında Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2 - 1 mağlup etti. Attığı 2 golle Everton'a galibiyeti getiren milli oyuncu Cenk Tosun maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kötü hava şartlarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten Cenk Tosun "Attığım 2 gol ve aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum. Kazanmak çok önemliydi. Bu nedenle takım arkadaşlarıma teşekkür etmem gerekiyor. Hava çok kötüydü ve işleri zorlaştırıyordu ancak buna rağmen harikaydılar. Özellikle ilk yarıda." şeklinde konuştu.

"DUNCAN FERGUSON İLE ÇALIŞIYORUM"

Performansındaki yükselişle ilgili konuşan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı "Antrenmanlardan sonra Duncan Ferguson ile oyunum üzerine çalışıyorum. Ferguson bir Everton efsanesi ve bana çok yardımcı oluyor. Fiziğim ve şutum üzerine çalışıyor. Bu sayede sahada daha iyi hale geliyorum. Fiziksel olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Premier Lig ve İngiltere'ye uyum sağladım. Dolayısıyla sahada da kendimi daha iyi hissediyorum."

Everton formasıyla 11 sezon geçiren ve bu sezonlarda 70 gol atan Ferguson 2014'ün şubat ayından bu yana Everton'ın teknik ekibinde yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, son 3 lig maçında 4 gol atma başarısı gösterdi.

Everton, Stoke City galibiyetle 31 maçın sonunda puanını 40'a yükseltti.