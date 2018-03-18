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Son dakika: Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynan Göztepe maçının ardından Aytemiz Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 17:21
Son dakika: Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı.

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ardından stattan ayrılan ve lige verilen milli ara dolayısıyla tatil için Yunanistan'a gitmek üzere havalimanına doğru yola çıkan futbolcuların bulunduğu otomobil kaza yaptı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın yakınlarında meydana gelen kazada, futbolcu Ioannis Maniatis'in kullandığı otomobil, tali yoldan çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Lucas Villafanez, Ioannis Maniatis ve Georgios Tzavellas ile eşi Athina Pikraki ve kardeşinin bulunduğu araçla diğer araçta maddi hasar oluştu. Araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

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Son dakika: Alanyasporlu futbolcular kaza geçirdi
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