Talisca transferini açıkladılar! Bitti...

TALISCA'NIN KAFASINDA İNGİLTERE VAR

Başkan Fikret Orman'ın kendisinin istemesi halinde Talisca'nın bonservisini alacaklarını açıklaması sonrasında Beşiktaş'ta gözler Sambacı'ya çevrildi. Brezilyalı futbolcunun henüz kesin bir yanıt vermediği öğrenildi. Yönetimin Talisca'nın 21 milyon Euro'luk bonservisinin Benfica'dan alınması halinde, bu fiyatın çok üzerinde bir teklifle 24 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşündükleri bildirildi. Talisca'nın Beşiktaş'a sıcak bakmasına rağmen kafasında İngiltere'ye gitmek olduğu bildirildi.