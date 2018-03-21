Stuttgart, Tayfun Korkut'la yükselişe geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Tayfun Korkut öncesi kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, son maçlarda üst üste topladığı puanların ardından ligde çıkışa geçti.

Ligde sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak taraftarını mutlu etti.

Tayfun Korkut yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmeyen Stuttgart, son 7 maçta topladığı 17 puanla 8'inci sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılmak için iddialı konuma geldi.

4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Alman teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verilmesinin ardından ocak ayının sonlarına doğru Stuttgart'ın başına geçen 43 yaşındaki Türk teknik adam, ilk lig maçında deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt'u 1-0, Köln'ü ise 3-2 mağlup etti. Ligin iddialı ekiplerinden Leipzig ile 0-0 berabere kalan Stuttgart, geçen hafta konuk olduğu Freiburg'u ise 2-1 mağlup ederek son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.

ANTRENÖRLÜK HAYATINA AVRUPA TAKIMLARINDA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, İspanya'da ise Real Sociedad ve Espanyol gibi önemli takımlarda forma giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük döneminde de istikrarlı performansını tekrarladı.

Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart'ta altyapı takımlarını çalıştırmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaparak tecrübe kazanan Tayfun Korkut, ilk teknik direktörlük deneyimini Ocak 2014 ile Nisan 2015 arasında Hannover 96'da yaşadı.

BUNDESLİGA'DA GÖREV ALAN İKİNCİ TÜRK TEKNİK ADAM

Özcan Arkoç'un ardından Bundesliga'da takım çalıştıran ikinci Türk teknik adam konumundaki Tayfun Korkut, Hannover 96'da ilk sezonunda ligi 10'uncu sırada tamamladı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen Tayfun Korkut, Hannover 96'daki başarılı performansının ardından Bundesliga ekiplerinin tercih ettiği teknik adamlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde görev alan Türk çalıştırıcı, oyuncularla kolay iletişim kurabilmesi ve başarılı taktikleriyle Bundesliga'nın deneyimli teknik adamları arasına adını yazdırdı.

"TAKIMA ÖZ GÜVEN AŞILADI"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un Stuttgart ile müthiş bir grafik ortaya koyduğunu söyledi.

Tayfun Korkut ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta beraber forma giyen eski Alman milli oyuncu Doğan, 43 yaşındaki teknik adamın daha önce Stuttgart'ın 19 Yaş Altı Takımı'nı da çalıştırdığını hatırlatarak, "Tayfun, Stuttgart'ta 7 maçta 17 puan topladı. Takıma öz güven aşıladı. Oyuncular üzerinde de etkisi büyük." ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı golcü oyuncu Mario Gomez'in devre arasında Stuttgart'a transfer olmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Mustafa Doğan, "Gomez, 10 maçta 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Takımın ikinci yarıda attığı 12 golün 8'ine direkt etki etmiş bir oyuncu. Tabii ki bunun yanı sıra tatlı sıkıntılar da var. Tayfun, takımda kolay kolay değişikliğe giden bir hoca değil. İşler iyi giderken takımı çok değiştirmiyor. Daha önce bu takımın bel kemiği olup şu an yedek kalan oyuncular var. Tayfun Korkut, şu an gündeme oturmuş durumda." diye konuştu.

"BUNDESLİGA'DA KENDİSİNİ KANITLADI"

Almanya'da 4. takımını çalıştıran Tayfun Korkut'un verdiği demeçlerle de futbol bilgisi olduğunu kamuoyuna ispatladığını aktaran Mustafa Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayfun, Bundesliga'da uzun süre teknik direktörlük yaparak kendisini kanıtladı. En fazla Hannover 96'da çalıştı. Kaiserslautern ile Almanya İkinci Ligi'nde görev yaptı. Bence bu, boşta kalmamak adına verilmiş bir karardı. Bayer Leverkusen'in başına geçtiğinde ise takım kötü bir dönemden geçiyordu. Tayfun'un oraya çok fazla ilaç olduğunu söyleyemeyiz. Almanya'da skorlardan çok yaptığınız işe bakıyorlar. Bu işin ehli misiniz diye bakıyorlar. Objektif değerlendirebiliyorlar. Tayfun'un işinin ehli olduğu ve iyi bir eğitim aldığı zaten biliniyordu."

Futbolda antrenörlerin aldıkları eğitimin yanı sıra bir dünya görüşüne de sahip olması gerektiğini dile getiren Mustafa Doğan, "Oyuncularla direkt iletişime geçebilmeniz lazım. Tayfun, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla olayın büyük bir bölümünü zaten hallediyor. Almanya'da da yabancı oyuncular dil öğrenmeye teşvik ediliyor. Türkiye'deki gibi fazla tercüman yok. Tayfun hala çok fit, kendisine bakan ve işini ciddiye alan profesyonel bir arkadaşımız. Onun orada başarılı olması hepimizi mutlu ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.