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: Konuşursam yer yerinden oynar

A , 'ni 1-0 yenerken maçın tek golünü atan , mücadele sonrası basın mensuplarına sitem dolu sözler sarf etti. Ancak Mehmet Topal'ın hedefinde tam olarak kim olduğu anlaşılamadı...

Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 12:05
Mehmet Topal: Konuşursam yer yerinden oynar

karşılaşmasında A 'ın tek golünü atarak galibiyeti getiren karşılaşma sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

ABİ DEDİKLERİMİZ BİZİ ÜZÜYOR

Mehmet Topal'ın maçın ardından sarf ettiği sözler sitem doluydu. 'Konuşursam yer yerinden oynar' diyen Topal, öncelikle Milli Takım'ı bırakmayı düşündüğü döneme dair konuştu: "EURO 2016'dan sonra gençlerin önünü açmak için Milli Takım'ı bırakmayı düşündüm ama iş Milli Takım olunca duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bazı büyüklerimizin, abi dediklerimizin söyledikleri bizi üzüyor. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan milli görev."

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KONUŞURSAM YER YERİNDEN OYNAR!

Mehmet Topal sözlerini yarıda keserek, açılamalarına devam etmek istemedi: "Moralim son derece bozuk. Kafam yerinde değil. Konuşursam birilerinin kalbini kırarım. En iyisi konuşmayayım"

Takım otobüsüne binmek üzere hareket ederken SABAH SPOR muhabiri Oğuz Yörük'ün "Kimi kastediyorsun" sorusuna ise şaşırtan bir cevap verdi: "Konuşturmayın... Konuşursam yer yerinden oynar"

MEHMET TOPAL KİMİ KAST ETTİ?

Tecrübeli futbolcunun bu sözleri ile kimi ya da kimleri kast ettiği ise merak konusu oldu. Bu sözlerin hedefinde 'Mehmet Topal neden 11'de' yorumunda bulunan eski futbolcu olduğu değerlendirildi.

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Mehmet Topal: Konuşursam yer yerinden oynar
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