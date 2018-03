Bir Beşiktaş taraftarı Portekiz Milli Takım idmanında Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş" tezahüratı yaparken, Real Madridliler de siyah-beyazlıların yıldızı Quaresma'yı gözüne kestirdi. Q7, Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'ya attırdığı gollerle dikkat çekerken Real Madrid taraftarı onun için, "Ronaldo'nun dopingi Quaresma", "Quaresma'yı alın", "Quaresma come to Real Madrid" mesajları atmaya başladı. Bu ilgi ve sevgi Beşiktaş yönetimini bir hayli keyiflendirdi. Başkan Fikret Orman'ın konuyla ilgili olarak, "Futbolcularımız dünya arenasında değerimize, değer katıyor. Reklamımızı yapıyor. Quaresma'yı ve tabii beraberinde Beşiktaş'ı memnun edecek her teklife açığız" dediği öğrenildi.

ROBİNHO'YA TAKILMIŞTI

Barcelona'da (2003) bir sezon oynadıktan sonra İspanya'ya veda eden Quaresma'yı, Real Madrid 2008'de almak istemiş ama Robinho engeline takılmıştı. Beşiktaş'ın eski hocası Schuster'in Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Alman hoca ile kavga eden Robinho, Chelsea ile transfer görüşmelerinde yan çizince Real Madrid, Quaresma transferini geciktirmiş, Porto da Q7'yi Inter'e satmıştı. Robinho ise son dakika çalımıyla M.City'e gidince olan Quaresma'ya olmuştu.

TEK DERDİ GOL

Süper Lig'de 26. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın golcüleri en kötü dönemini yaşıyor. Devre arasında Everton'a giden Cenk, ilk yarıda 8 gol atarken, Negredo 5, Love 2 kez fileleri havalandırdı. Forvetleri bu sezon 15 gole katkı veren Kartal'da geçen sezon bu rakam 24'tü... Santrforlar 2015-2016'da 25 ve 2014-2015'te 20 gollük katkı yapmıştı.

QATAR'LA UÇACAK

Beşikt aş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta Katar'a yaptığı ziyaret meyvelerini vermeye başlıyor. Kartal, yeni sezonda Qatar Airways ile uçmaya hazırlanıyor. Siyahbeyazlıların, Katar Havayolları ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapmayı planlanladığı, sezon sonu itibariyle imzaların atılması bekleniyor.