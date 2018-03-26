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Quaresma Come To

İspanyolların bu çağrısı yönetiminin de yüzünü güldürdü. Portekiz 'nda Ronaldo'ya attırdığı gollerle dikkat çeken Quaresma için taraftarının 'Bize gelsin' çağrısına Başkan Orman sıcak bakıyor.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Quaresma Come To Real Madrid

Bir taraftarı Portekiz Milli Takım idmanında 'ya "Come to Beşiktaş" tezahüratı yaparken, liler de siyah-beyazlıların yıldızı Quaresma'yı gözüne kestirdi. Q7, Portekiz 'nda Ronaldo'ya attırdığı gollerle dikkat çekerken Real Madrid taraftarı onun için, "Ronaldo'nun dopingi Quaresma", "Quaresma'yı alın", "Quaresma come to Real Madrid" mesajları atmaya başladı. Bu ilgi ve sevgi Beşiktaş yönetimini bir hayli keyiflendirdi. Başkan 'ın konuyla ilgili olarak, "Futbolcularımız dünya arenasında değerimize, değer katıyor. Reklamımızı yapıyor. Quaresma'yı ve tabii beraberinde Beşiktaş'ı memnun edecek her teklife açığız" dediği öğrenildi.

ROBİNHO'YA TAKILMIŞTI
'da (2003) bir sezon oynadıktan sonra İspanya'ya veda eden Quaresma'yı, Real Madrid 2008'de almak istemiş ama Robinho engeline takılmıştı. Beşiktaş'ın eski hocası Schuster'in Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Alman hoca ile kavga eden Robinho, Chelsea ile transfer görüşmelerinde yan çizince Real Madrid, Quaresma transferini geciktirmiş, Porto da Q7'yi Inter'e satmıştı. Robinho ise son dakika çalımıyla M.City'e gidince olan Quaresma'ya olmuştu.

TEK DERDİ GOL
'de 26. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın golcüleri en kötü dönemini yaşıyor. Devre arasında Everton'a giden Cenk, ilk yarıda 8 gol atarken, Negredo 5, Love 2 kez fileleri havalandırdı. Forvetleri bu sezon 15 gole katkı veren Kartal'da geçen sezon bu rakam 24'tü... Santrforlar 2015-2016'da 25 ve 2014-2015'te 20 gollük katkı yapmıştı.

QATAR'LA UÇACAK
Beşikt aş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta Katar'a yaptığı ziyaret meyvelerini vermeye başlıyor. Kartal, yeni sezonda Qatar Airways ile uçmaya hazırlanıyor. Siyahbeyazlıların, Katar Havayolları ile geniş kapsamlı bir anlaşma yapmayı planlanladığı, sezon sonu itibariyle imzaların atılması bekleniyor.

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Quaresma Come To Real Madrid
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