Fikret Orman'dan Talisca ve transfer açıklaması

BJK TV'nin Vodafone Park'taki merkezinin açılışında konuşan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş'ın bu kadrosuyla normalde olması gereken yer şampiyonluk. Şanssız puanlar kaybettik. Artık daha sağlam adımlarla ilerleme gayreti içinde olacağız. İstemediğimiz bir noktadayız. Daha fazla puan toplamamız lazımdı." dedi.

Medipol Başakşehir maçında yaşanan mağlubiyet nedeniyle öz eleştiri yapmaları gerektiğini dile getiren Orman, şunları kaydetti:

"Başakşehir maçını kaybetmemizden daha fazlası oynadığımız oyun, öz eleştiri yapmamızı gerektirecek durumdu. Rakibimizin önemli oyuncuları yoktu, 10 kişi oynamalarına rağmen kaybettik. O bizim açımızdan iyi bir durum değildi. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. Başarıların da başarısızlıkların da dünü yoktur. Önümüzde 8 maç var. Beşiktaş'ın şampiyonluk süreci önüne gelecektir, bundan eminim. Önemli olan önümüze gelmesi değil Beşiktaş'ın ne yapacağı. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Taraftarımıza üç sene üst üste şampiyonluk yaşatmak istiyoruz."

Fikret Orman, sık sık Ümraniye'de takımla bir arada olması ile ilgili bir soruya, "Benim Ümraniye'ye gitmem önemli değil. Orada Şenol Güneş ve ekibi var. Camia lideri olarak orada arkadaşlarımıza destek olmak manasında gitmeye gayret ediyorum." şeklinde cevap verdi.

"TALISCA'DA ATAĞIMIZ OLABİLİR"

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün tek gündeminin şampiyonluk olduğunu ve transferin yaz döneminde konuşulacağını belirterek, "Beşiktaş'ın gündemi Talisca falan değil. O Beşiktaş'ın iç gündemi. Bunlar kamuoyuyla paylaşmak zorunda olmadığımız şeyler. Paylaşacaklarımızı zaten açıklıyoruz. Beşiktaş'ın yoğunluğu şampiyonluk üzerinedir. Bizde transfer hiç durmuyor. Talisca'da atağımız olabilir. Lig bitmedi, bütün yaz transferler ne olacak konuşacağız. Beşiktaş taraftarını takımının arkasında olmaya yöneltelim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın 115 yıllık tarihinde en fazla yatırım yapan yönetim kurulu olduklarının altını çizen Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Stadyumda bütün tesisleri bitirdik. Yakında restoranları açacağız. Ümraniye'deki futbol akademisine büyük yatırım yapacağız. Oranın bürokratik işleriyle uğraşıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığına gittim. İyi gelişiyor ama biraz hızlanmamız lazım ki, lig bitince oraya başlayalım. Gerede'de bir otelimiz var, önümüzdeki sezon itibariyle onu da yapmak istiyoruz. Basketbol salonu projemiz var. Akatlar'ın izin süreci bitmek üzere, maketleri yapılıyor. Sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor. Sponsorluk anlaşması imzalarsak ona da başlayacağız. Bizim yönetimimizin yapabilecekleri bunlar. 115. senedeyiz. Biz geldiğimizde 109. seneydi, 109 senede yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Pendik 1903'ü de açacağız. Geçen hafta Antalya 1903 açıldı. Türkiye'nin her yerinde Beşiktaş'ın marka algısıyla beraber taraftarlarının hoşça vakit geçireceği yerler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar şampiyonlukla taçlandığı zaman bir mana ifade ediyor."