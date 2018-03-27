Rıza Çalımbay "Hakem çok iyi olmalı"

Trabzonspor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay, milli maç
arasının ardından Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacaklarına inandığını söyledi. Bordo-mavili teknik adam, kalan haftaların tümünün final niteliğinde olduğunu da vurgulayarak, "Avrupa kupalarına katılmak için rakibimizin kim olduğuna bakmadan kazanmak zorundayız. Bu maçta bizi şampiyonluk yarışı veren bir Galatasaray bekliyor olacak. Dolayısıyla üst düzey bir tempoda maçın oynanacağını düşünüyoruz. Maçı yönetecek hakeme de çok iş düşecektir
. Umarım hakem arkadaşımız için de iyi yönetilmiş bir karşılaşma olur. Biz var olan kapasite ve potansiyelimizi sahaya yansıtırsak oradan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz. Hedef ligi ilk 5'te bitirmek" diye konuştu. Takımın babası Dame N'Doye
Trabzonspor'da yabancı oyuncular ile yerli oyuncular arasındaki iletişim ağını Dame N'Doye kontrol ediyor. Tüm takımın yanı sıra altyapı oyuncularının da büyük saygı gösterdiği tecrübeli oyuncu kendisine takılan, "Baba" lakabının hakkını veriyor. İzin bitti şimdi çalışma zamanı
Milli maçlar nedeniyle lige verilen 11 günlük arada 4 gün izin yapan Trabzonspor, pazar günü U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçının ardından bir gün daha izin yaptı. Toplam 5 gün dinlenen bordo-mavililer, bugün Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.