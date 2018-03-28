Fikret Orman "Gündemimiz Talisca değil"

BJK TV
'nin yeni stüdyolarında açıklamalarda bulunan Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, camianın merakla beklediği, "Talisca gidecek mi, kalacak mı?"
sorusunun cevabını verdi… Orman, "Beşiktaş'ın şu andaki gündemi kendi iç problemleridir ve bunlar kamuoyu ile paylaşmak zorunda olmadığımız şeyler.. Şu anda kulübümüzün yoğunluğu şampiyonluk yönünde. Talisca
için atağımız olabilir mi? Olabilir, zaten bunun sinyallerini verdik. Talisca, Oğuzhan ve diğerleri gelecek sezonun transferleri ancak daha lig bitmedi.
Yaz gelince transferleri konuşacağız" ifadelerini kullandı. ŞAMPİYONLUK BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GELECEKTİR
1-0
kaybettikleri Başakşehir maçına değinen Orman, "Rakibimizin önemli oyuncuları yoktu ve neredeyse 30 dakikadan fazla 10 kişi mücadele etmelerine rağmen kaybettik. Bu bizim açımızdan iyi bir durum değildi.
Önümüzde daha sekiz maç var. Şampiyonluk süreci Beşiktaş'ın önüne gelecektir. Üst üste üçüncü şampiyonluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz. Benim Ümraniye'ye gitmem çok önemli bir şey değil. Netice itibarıyla teknik adam değilim. Sadece camia lideri olarak, moral vermek için gidiyorum
" dedi. KAVGA DEĞİL KEYİF İÇİNDE OLMALIYIZ!..
Şanssız bir şekilde puanlar kaybettiklerini belirten Fikret Orman, şöyle devam etti: "Önümüze daha sağlam adımlar ile basma gayreti içinde olacağız. Bütün rakiplerimizin hedefi var. Zor bir süreç ama Avrupa'daki hemen hemen en rekabetçi ligi yaşıyoruz Türkiye'de.
Buna hem futbolseverler hem de futbolcular olarak keyifle bakmak lazım. Kavga değil, keyfi içinde olmalıyız." LEİTE: SADECE BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞECEĞİZ
Roma Sportif Direktörü Monchi'nin, "Talisca'yı takip ediyoruz" açıklamasının ardından Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Liete, İtalya basınına konuştu. Leite, "Talisca konusunda şu anda bir şey söyleyemem. Monchi ile temasa geçmedim" dedi. Leite, Portekiz basınına verdiği demeçte ise "Manchester United
'ın Talisca'ya ilgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de kulüpler temastadır. Aslında sezon sonuna kadar Beşiktaş dışında kimseyle görüşmeyi planlamıyoruz" ifadelerini kullandı. ?BJK TV HD YAYINDA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'nin Vodafone Park'taki yeni stüdyolarının açılışına katıldı. Düzenlenen açılış törenine başkan Orman'ın yanı sıra yöneticilerden Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Cihat Kumuşoğlu da katıldı. BJK TV dün itibarıyla HD yayına geçti. CANLI YAYINDA MARŞ SÖYLEDİ
Fikret Orman, canlı yayında Beşiktaş tribünlerinin sevilen marşı, 'Çocuklar İnanın' bestesini seslendirdi.