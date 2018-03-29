Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Roma Başkanı'ndan Cengiz Ünder açıklaması!

Başkanı'ndan açıklaması!

'le ilgili çıkan haberleri Başkanı Pallotta'nın da kulağına gitti. Tecrübeli adamı, Cengiz Ünder hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 16:33
Roma Başkanı'ndan Cengiz Ünder açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden 'da Başkan , 'den övgüyle söz etti.

60 yaşındaki adamı, bu sezon Roma forması ile 24 maçta 6 gol kaydeden ve 1 gol pası veren milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, çok iyi oynamaya başladığını söyledi. Pallotta, "Cengiz, transfer döneminde başka kulüplerin hedefinde olabilir ama onunla 5 yıllık sözleşme imzaladık.Önümüzdeki 5 yıl boyunca bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'İN DURUMU ALISSON'A BENZİYOR

Başkan James Pallotta, "Cengiz'in durumu kalecimiz Alisson'un durumuna benziyor. Takıma geldiğinde onun hakkında da çok şey söylendi. Ancak ilk günden beri hayranıydım. Şu an ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermesine çok sevindim. Bu futbolcular, gelecekte bize çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.

Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma Başkanı'ndan Cengiz Ünder açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN