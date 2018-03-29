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Sahaya silahla inen başkanına rekor ceza

'daki AEK maçında sahaya silahla inen ve maçın hakemlerini tehdit eden Başkanı 3 yıl dan men edildi.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 13:26
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza

Süper Ligi'nde oynana -AEK maçında yaşanan olaylar sırasında sahaya inen ve belinde silahla görüntülenen PAOK Başkanı 3 yıl organizasyonlarından men edildi.

SİLAHLA SAHAYA İNİP HAKEMİ TEHDİT ETMİŞTİ

Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından verilen karara göre 12 Mart'ta oynanan PAOK-AEK maçının son dakikalarında atılan gol sonrası çıkan olaylara, belindeki silahıyla sahaya inerek hakemleri tehdit eden PAOK Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futbol müsabakalarından men edildi.

YUNANİSTAN'DA MAÇLAR 3 HAFTA DURDU

Yaşanan olayların ardından Yunanistan'da futbol maçları 3 hafta boyunca durdurulmuş, Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya almış ve da soruşturma başlatmıştı.

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Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
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