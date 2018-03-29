Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza

Yunanistan Süper Ligi'nde oynana PAOK-AEK maçında yaşanan olaylar sırasında sahaya inen ve belinde silahla görüntülenen PAOK Başkanı Ivan Savvidis 3 yıl futbol organizasyonlarından men edildi.

SİLAHLA SAHAYA İNİP HAKEMİ TEHDİT ETMİŞTİ

Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından verilen karara göre 12 Mart'ta oynanan PAOK-AEK maçının son dakikalarında atılan gol sonrası çıkan olaylara, belindeki silahıyla sahaya inerek hakemleri tehdit eden PAOK Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futbol müsabakalarından men edildi.

YUNANİSTAN'DA MAÇLAR 3 HAFTA DURDU

Yaşanan olayların ardından Yunanistan'da futbol maçları 3 hafta boyunca durdurulmuş, Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya almış UEFA ve FIFA da soruşturma başlatmıştı.