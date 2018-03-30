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'dan 'yı ziyaret etti

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Başkanı , Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı 'yı makamında ziyaret etti. Orman, TJK'nın şubat ayında yapılan olağan genel kurulunda ikinci kez başkanlığa seçilen Adalı'yı tebrik etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 18:49
Fikret Orman'dan Serdal Adalı'yı ziyaret etti

Kulübü Başkanı ve bazı yöneticiler, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı 'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre TJK'de gerçekleşen ziyarete Fikret Orman'ın yanı sıra asbaşkan ve futbol komitesi başkanı Umut Güner, yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu katıldı.

Ziyarette, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Mert Kaya ve Hakan Yücetürk ile TJK'nin genel koordinatörü Ender Aydıner de yer aldı.

TJK'nin şubat ayında yapılan olağan genel kurulunda ikinci kez başkanlığa seçilen eski Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı'yı tebrik için gerçekleştirilen ziyarette, siyah-beyazlı kulüp ve spordaki güncel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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