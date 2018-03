Martin Skrtel "Topun geldiği andan sonra pek bir şey hatırlamıyorum"

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 haftanın her şeye açık olduğunu belirterek, sezonu istedikleri yerde tamamlama gücüne sahip olduklarını söyledi.

Skrtel, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kıyasıya bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Sezonun kalan 8 maçına odaklanmaları gerektiğini aktaran 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Önümüzde 8 maç var ve her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Lig halen her şeye gebe bir durumda, çünkü takımlar arasında seviye farkı çok azaldı, bunu görüyoruz. Her takım, her takımı mağlup edebiliyor. Sürpriz puan kayıpları yaşanabiliyor. Şu anda özellikle ligin üst tarafındaki takımlar da birbirine çok yakın durumdalar. Bu nedenle, bu mücadele kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Bizim tek isteğimiz, maçlarımızı kazanmak. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine de inanmalı ve bunu dilemeliyiz. Ligde her şey mümkün ve bu mücadeleyi istediğimiz yerde noktalayabilecek gücümüz var, bunun da mümkün olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacakları maçla ilgili görüşlerini aktaran Skrtel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon Kayserispor'a 6 puan kaptırmıştık. Onları sadece kupada yenmeyi başarmıştık. Bu sezon da ligin ilk yarısında kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmada skoru 3-1'den 3-3'e getirdiler ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Bizim için şanssız ve kötü olarak değerlendirebileceğimiz bir akşamdı. Artık bu durumu değiştirmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönmeyi düşünüyoruz. Kolay olmayacak ve kesinlikle kolay bir rakiple oynamayacağız. Rakibimizi ciddiye almalıyız ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Nitekim ligin kalan kısmı da bizim için kolay olmayacak. İsteğimiz ve arzumuz, bu inancımızla, bu birlikteliğimizle Kayseri'den 3 puanla dönmek."

Tecrübeli savunma oyuncusu, Slovakya ile Tayland milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında, başına aldığı top darbesi sonrası yaşadığı rahatsızlıkla ilgili ise, "Futbolun içinde yaşanabilen olaylar bunlar. Rakibin sert bir şekilde vurduğu top, benim çene altıma geldi. Açıkçası topun geldiği andan sonra da pek bir şey hatırlamıyorum. Daha sonradan videoyu izlediğimde çok kötü gözüktüğünü gördüm." değerlendirmesinde bulundu.