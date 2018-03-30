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"Altyapılara daha fazla önem vermeliyiz"

Eski milli futbolculardan , Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kariyer hedeflerinden, Türk futboluna dair pek çok konuda açıklamalarda bulunan Şanlı, altyapılara daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 18:50
Tuncay Şanlı Altyapılara daha fazla önem vermeliyiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını 80 defa giyen , en büyük hayalinin iyi bir teknik adam olup ileride gençleri yetiştirmek ve yeni yetenekler bulmak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelli Hizmetleri tarafından Adapazarı ilçesindeki Engelsiz Kafe'de düzenlenen "Sakarya'nın değerleri 'Engelsiz Yürekler' ile buluşuyor" söyleşisine katılan Tuncay Şanlı, böyle bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"FENERBAHÇELİLİĞİM DEVAM EDİYOR"

Etkinlikte engellilerin sorularını yanıtlayan Şanlı, Fenerbahçe'de oynadığı sırada İngiltere Premier Lig'de forma giymeyi çok istediğini dile getirerek, "Bırakıp gitmek değil de bir hayalim vardı, Premier Lig'de oynamak. Onu gerçekleştirmek için gittim ama Fenerbahçeliliğim devam ediyor." dedi.

Çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şanlı, "Mücadelem devam ediyor. Hiçbir zaman 'Başardım.' demedim, daha iyisi nasıl olur, onun mücadelesini veriyorum." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin bitmediğini vurgulayan Şanlı, "En büyük hayalim, iyi bir teknik adam olup ileride gençlerimizi yetiştirmek, yeni yetenekler bulmak. Tek isteğim o, olur veya olmaz ama onun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

"ALTYAPILARA DAHA FAZLA ÖNEM VERMELİYİZ"

Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanına değinen Tuncay Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim zamanımda da sınırlama vardı ama çok fazla Türk oynuyordu. Sebebi, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Yabancı oyuncunun gelmesine asla karşı değilim. İyi yabancı oyuncu geldiğinde hem ligimizin kalitesi artıyor hem de genç oyunculara ve diğer oyunculara çok fazla katkı sağlıyor. Şu anda milli takım düzeyinde baktığımız zaman çok genç arkadaşlarımız var. Yurt dışında oynayan Enes Ünal, Cengiz Ünder gibi, işte Cenk Tosun gitti, Arda Turan daha önce oradaydı. İstersek başarabiliriz, bu yabancı sınırlamasıyla olacak bir şey değil. Altyapılara daha fazla önem vermeliyiz. Günü kurtarmak istediğimiz için en büyük zorluğumuz o. Kısa vadeli başarılarla bir yere varamıyoruz, o yüzden altyapılara daha fazla önem vermeliyiz."

Söyleşinin sonunda Tuncay Şanlı, engelliler ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

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