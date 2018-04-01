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1000 formayla ’e

Giriş Tarihi: 1.4.2018
1000 formayla Afrin’e

Başkanı ve futbolcular bugün 'e giderek Mehmetçik ve yöre halkına moral verecek. Bu özel ziyaret için hazırlanan 1000 adet forma geziden önce Afrin'e yollandı. Orman'ın yanı sıra takımdan Tolgay, Tolga, ve Oğuzhan da Afrin gezisine katılacak. Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral vereceğim" diye konuştu.

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1000 formayla Afrin’e
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