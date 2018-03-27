Üç büyüklerin transfer kapışması!

PEKİ O ORTAK İSİMLER KİMLER?

Avrupa piyasasında transfer maliyetlerinin uçuk seviyelere ulaşması Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de alternatif transfer planlarını itti. Yabancı kontenjanında yapılacak olan düzenleme ve yabancı futbolcu transfer maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yerli transfer piyasasında şimdiden araştırmalarına başlayan "Üç Büyükler" genç, gelecek vaad eden ve maliyet açısından nispeten uygun isimleri listesine aldı. Peki, üç büyükler için kulislerde konuşulan o isimler kimler? Gelin birlikte göz atalım