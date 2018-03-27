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Üç büyüklerin kapışması!

'de döneminin yaklaşmasıyla beraber dedikoduların dozajı da artmaya başladı. (Sporx)

Giriş Tarihi: 27.03.2018 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 13:21
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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

TRANSFERDE YENİ STRATEJİLER

'de seçim telaşı, 'da UEFA'dan gelecek olan haberin beklenmesi ve 'ta da yeniden dizayn edilmeye çalışılan operasyonları Dünya Kupası'ndan önce bambaşka bir süreci de beraberinde getirecek.

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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

PEKİ O ORTAK İSİMLER KİMLER?

Avrupa piyasasında maliyetlerinin uçuk seviyelere ulaşması , ve 'yi de alternatif transfer planlarını itti. Yabancı kontenjanında yapılacak olan düzenleme ve yabancı cu transfer maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yerli transfer piyasasında şimdiden araştırmalarına başlayan "Üç Büyükler" genç, gelecek vaad eden ve maliyet açısından nispeten uygun isimleri listesine aldı. Peki, üç büyükler için kulislerde konuşulan o isimler kimler? Gelin birlikte göz atalım

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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

Emre Akbaba (Alanyaspor)

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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

Deniz Türüç (Kayserispor)

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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

Ömer Bayram (Akhisar)

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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

Ömer Zeki Çelik (İstanbulspor)

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Üç büyüklerin kapışması!
Üç büyüklerin transfer kapışması!

Okan Koçuk (İstanbulspor)

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