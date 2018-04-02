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Aatıf Chahechouhe'dan muhteşem füze

'de , deplasmanında. Son haftalardaki kötü gidişatı sonlandırmak ve galibiyet serisine başlamak isteyen sarı lacivertlilerde, Aatıf Chahechouhe, 12. dakikada attığı muhteşem golle ilk yarıya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 20:46
Aatıf Chahechouhe'dan muhteşem füze

, 'in 28. haftasında ligin flaş takımlarından 'a konuk oluyor.

İlk yarıya, 12. dakikada skoru 2-0'a getiren Aatıf Chahechouhe'nun attığı gol damga vurdu. Faslı oyuncu ceza sahası dışından çıkardığı muhteşem vuruş, üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. Kayserispor formasıyla ilk lig maçına çıkan 1998 doğumlu kaleci bu şut karşısında çaresiz kaldı.

Ligdeki gol sayısını 2'ye çıkaran Chahechouhe, Kayserispor karşılaşmalarında da kariyerinin 5. golünü atmış oldu.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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Aatıf Chahechouhe'dan muhteşem füze
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