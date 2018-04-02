Aatıf Chahechouhe'dan muhteşem füze

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ligin flaş takımlarından Kayserispor'a konuk oluyor.
İlk yarıya, 12. dakikada skoru 2-0'a getiren Aatıf Chahechouhe'nun attığı gol damga vurdu. Faslı oyuncu ceza sahası dışından çıkardığı muhteşem vuruş, üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. Kayserispor formasıyla ilk lig maçına çıkan 1998 doğumlu kaleci Vedat Karakuş bu şut karşısında çaresiz kaldı.
Ligdeki gol sayısını 2'ye çıkaran Chahechouhe, Kayserispor karşılaşmalarında da kariyerinin 5. golünü atmış oldu.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.