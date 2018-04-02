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, kararını açıkladı!

Kulübü Başkanı , başkan olması durumunda yola ile devam edeceklerini ve teknik kadroda bir değişiklik yaşanmayacağı ifade etti.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 17:04
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman kararını açıkladı!

'de maçı öncesi Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katılan , bir öğrencinin takımın 4. yıldızı takmaması durumunda kadronun ve teknik ekibin değişeceği yönündeki haberler ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Önümüzde 2 ay sonra bir başkanlık seçimi var. Bu seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok. Tabii takıma her zaman takviye yapılır. Bizde takviyeyle gerekeni yapacağız."

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Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman kararını açıkladı!
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