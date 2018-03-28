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İşte 'ın transfer raporu

Giriş Tarihi: 28.03.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 09:56
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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu.

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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

Mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor.

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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

İşte 'ın raporunda yer alan ilginç detaylar:

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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

Akşam'ın haberine göre; Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel'in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi.

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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

En güçlü aday Bursaspor'un kaptanı Harun Tekin...

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İşte 'ın transfer raporu
İşte Aykut Kocaman'ın transfer raporu

28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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