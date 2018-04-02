Galatasaray sahasında Trabzonspor'u mağlup etti

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Trabzon'daki maçı 2-1 kaybeden Galatasaray rakibinden rövanşı aldı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un yönettiği maçta Galatasaray'ın golleri 7. dakikada Feghouli ve 60. dakikada Gomis kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 90+2. dakikada orta sahadan Kucka attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 57 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano, ceza yanının sağ tarafında Abdülkadir Ömür'den kaptı topu kale sahasına doğru gönderdi. Bu bölgede uygun durumda topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17. dakikada Gomis'in ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmadan dönen topu Selçuk İnan kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazında müsait durumda yaptığı vuruşta ise top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Belhanda'nın ceza yayı içinde yerden çektiği şutta, kaleci Onur Kıvrak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

52. dakikada Trabzonspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kontrol ederek ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çelerek gole izin vermedi.

60. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kaleci Muslera'nın uzun degajında Trabzonspor savunmasında Okay Yokuşlu'nun ayağından açtığı topu kaparak ceza sahasına giren Gomis, meşin yuvarlağı kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden ağlara bıraktı.

79. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis, ceza yayı içindeki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Onur Kıvrak son anda topu direğin dibinden kornere çeldi.

88. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza sahasında Rodellaga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Orta saha yuvarlağının içinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Kucka, kaleci Muslera'nın önde olduğu pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 90 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli, Belhanda (Dk. 85 Sinan Gümüş), Rodrigues (Dk. 83 Yasin Öztekin), Gomis

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan (Dk. 56 N'Doye), Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa (Dk. 69 Olcay Şahan), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Rodallega), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 7 Feghouli, Dk. 60 Gomis (Galatasaray), Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sosa, 45+1 Hubocan, Dk. 75 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 38 Donk, Dk. 90+4 Muslera (Galatasaray)

GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıktığı ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü Fernando'yu kart cezasından dolayı ilk 11'e alamazken yerine Ryan Donk'a görev verdi.

Terim ayrıca, Fenerbahçe mücadelesinde sağ bekte forma giyen Martin Linnes'in yerine Mariano'yu Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇALIMBAY, İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımının Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında görev verdiği Onazi'nin cezalı olmasından ötürü bu futbolcunun yerine Okay'ı orta sahaya çekerek, stoperde Hubocan'a şans verdi.

Çalımbay ayrıca, Olcay Şahan'ı da 4 maçın ardından yedek kulübesine gönderirken, bu oyuncunun yerine Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Bordo mavililer sahaya; Onur, Pereira, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak ilk 11'i ile çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.

U21'DE KAZANAN TRABZONSPOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasında U21 Ligi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf deplasmanda 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı son 3 Galatasaray maçında kazanan taraf oldu. Bordo mavililer rakibine 2'si evinde, biri deplasmanda olmak üzere toplam 3 maçta üstünlük kurarken, bu maçlarda kalesinde yalnızca bir gol gördü.

TRABZONSPOR TARAFTARI MİNA BAŞARAN'I UNUTMADI