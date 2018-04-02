Rıza Çalımbay: Kaç kere söyledik!

Trabzonspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
maç sonrası oyuncularına sert eleştiriler getirdi. İşte Çalımbay'ın sözleri:
Baskı yiyeceğimiz belliydi. Kaç kere topla çıkarken, çok dikkatli olmamız gerektiğini söyledim. Rakibimiz Galatasaray... Böyle pozisyonlar verirsen gol yersin. Oysa ilk pozisyona giren bizdik, bunları iyi kullanmalıydık.
Hubocan'ın öyle kart görme hakkı yok. Gomis'e niye öyle faul yapıyorsun. İkinciyi görebilirdi. Çıkma nedeni taktiksel değil. Okay çok iyi oynuyordu, o hatayı yaptığına bakmayın. Buradaki gayemiz gol bulmaktı... Yusuf golü atsa her şey farklı olabilirdi.
İkinci yarıdaki değişikliklerimiz işe yaradı. Ancak yine beklenmedik top kaybından gol yedik.
Olcay'ın söylediklerine katılmıyorum. Ben 17 yaşında Beşiktaş'ta oynadım. Futbolcunun böyle şeylere girmemesi gerekiyor. Saha dışında da maçı konuşmak lazım.