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avantajı kaptı

Çeyrek Final ilk maçında Alman temsilcisi , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 23:51
Bayern Münih avantajı kaptı

Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen , çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı 'yı 2-1 mağlup etti.

Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, Alman temsilcisi Bayern Münih'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekip 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan Alman ekibi, 68. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.

Bu maçın rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

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Bayern Münih avantajı kaptı
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