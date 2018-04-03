Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra kadrosunu büyük oranda koruyan Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens, Gary Medel, Alvaro Negredo ve Pepe'yi transfer ettikten sonra devre arasında da Vagner Love, Domagoj Vida ve Cyle Larin'i renklerine katmıştı.