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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 12:38
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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları erken başladı.

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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra kadrosunu büyük oranda koruyan Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens, Gary Medel, Alvaro Negredo ve Pepe'yi transfer ettikten sonra devre arasında da Vagner Love, Domagoj Vida ve Cyle Larin'i renklerine katmıştı.

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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; 2018-2019'da takım içinde büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Kartal, önceliği sağ beke verdi.

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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Andreas Beck gittikten sonra bu bölgede tek başına oynayan Gökhan Gönül'le forma rekabetine girebilecek deneyimli bir futbolcu almak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu.

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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

SAMBACI SICAK BAKIYOR

Siyah-Beyazlı yönetim, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in yıldız sağ beki için harekete geçti.

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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Beşiktaşlı kurmaylar, Alman ekibiyle haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı'nın menajeriyle temasa geçti.

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Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!
Beşiktaş, dünya yıldızını getiriyor!

Mukavelesi bittiği için 32 yaşındaki Sambacı'yı gündemine alan Kartal'ın sezon bitmeden bu oyuncuyla anlaşması bekleniyor.

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