Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Real Madrid, Juventus'u 3 golle geçti

, 'u 3 golle geçti

Çeyrek Final ilk maçında , Cristiano Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta 'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj yakaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 23:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 23:44
Real Madrid, Juventus'u 3 golle geçti

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İspanyol ekip , deplasmanda İtalyan 'u 3 - 0 mağlup etti.

Torino kentindeki Allianz Stadı'nda yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 3. ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 72. dakikada Marcelo kaydetti. İspanyol ekip bu galibiyetle yarı finalin kapısını büyük ölçüde araladı.

Öte yandan Cüneyt Çakır, Juventus'lu futbolcu Paulo Dybala'yı 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Başarılı bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Beşiktaş, Avrupa devlerini solladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Juventus'u 3 golle geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN