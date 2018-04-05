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, 'de ayın oyuncusu seçildi

İspanya ekiplerinden 'de mart ayının oyuncusu milli yıldızımız oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 01:19 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 01:24
Enes Ünal, Villarreal'de ayın oyuncusu seçildi

Milli futbolcu , İspanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden 'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi.

Villarreal kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Enes Ünal'ın ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.

Villarreal'in geçen ay Girona ve Atletico Madrid maçlarında oyuna sonradan giren milli futbolcu, performansıyla göz doldurmuştu.

Enes Ünal özellikle Atletico Madrid karşılaşmasında takımı 1-0 yenik durumdayken 74. dakikada oyuna girerek attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.

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Enes Ünal, Villarreal'de ayın oyuncusu seçildi
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