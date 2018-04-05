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Yücel İldiz'le yollarını ayıran , Teknik Direktör 'la anlaşmaya vardı. Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 08:45 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 08:49
Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaştı

Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan , tecrübeli hoca 'la anlaşmaya vardı. Ligin son maçında evinde Balıkesir'e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural'la anlaştı. Bugün ya da yarın açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki spor, ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor'un puanı ise 33.

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Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaştı
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