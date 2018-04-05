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, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

'in 28. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek 'de karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 18:55
Fenerbahçe, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

'in 28'inci haftasında Osmanlıspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan , hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00'te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe, Osmanlıspor'a hazırlanıyor
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