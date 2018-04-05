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'in eşi hayatını kaybetti

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti. Acı haberi alan yakınları ve spor camiasının önemli isimleri hastaneye akın etti.

Giriş Tarihi: 05.04.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 09:02
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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti.

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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören 'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

Acı haberi alan yakınları ve spor camiasının önemli isimleri hastaneye akın etti.

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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

'in cenazesinin yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA...

'in vefatıyla ilgili olarak Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın 'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın 'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız."

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'in eşi hayatını kaybetti
Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

"Merhume Sayın 'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir."

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