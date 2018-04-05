Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti. Acı haberi alan yakınları ve spor camiasının önemli isimleri hastaneye akın etti. Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan yakınları ve spor camiasının önemli isimleri hastaneye akın etti. Benta Şen'in cenazesinin yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA... Benta Şen'in vefatıyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.