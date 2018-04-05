Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız."