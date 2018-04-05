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açıkladı! ...

'ta Başkan , li ile ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 11:18
Fikret Orman açıkladı! Demba Ba...

'ta Başkan , basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, hafta sonu ile oynanacak maçta ilk defa siyah beyazlı takımın rakibi olarak Vodafone Park'a gelecek olan eski futbolcuları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'DEMBA BA'NIN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASINI İSTİYORUM'

Fikret Orman, "Demba Ba'nın kontratı sezon sonunda bitiyor, gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum. Bu hafta Göztepe ile oynayacağız, şimdi bunu konuşmak olmaz. Sezon sonu geldiğinde Demba Ba'nın transferine bakacağız" diyerek adeta transfer mesajı verdi. Orman ayrıca Love'ın sakatlandığını ve Göztepe karşısında forma giyemeyeceğini de açıkladı.

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