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Türkiye'den de bir takım listede!

Giriş Tarihi: 29.03.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 00:17
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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Avrupa'nın en önemli 2 büyük futbol organizasyonu olan Avrupa Kupası ve tarihine damga vuran takımlar arasında bir Türk takımı göze çarpıyor.

İşte 1995 ila 2017 yılları arasında Avrupa kupalarına damga vuran ve içinde bir Türk takımı bulunan o liste:

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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Real Madrid

Organizasyonlara Katılım: 48

Oynadığı Maç: 418

Galibiyet: 251

Beraberlik: 73

Yenilgi: 94

Puan: 575

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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Bayern Münih

Organizasyonlara Katılım: 34

Oynadığı Maç: 329

Galibiyet: 190

Beraberlik: 67

Yenilgi: 72

Puan: 447

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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Barcelona

Organizasyonlara Katılım: 28

Oynadığı Maç: 296

Galibiyet: 174

Beraberlik: 67

Yenilgi: 55

Puan: 415

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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Manchester United

Organizasyonlara Katılım: 27

Oynadığı Maç: 269

Galibiyet: 150

Beraberlik: 65

Yenilgi: 54

Puan: 365

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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Juventus

Organizasyonlara Katılım: 32

Oynadığı Maç: 259

Galibiyet: 129

Beraberlik: 67

Yenilgi: 63

Puan: 325

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Türkiye'den de bir takım listede!
Türkiye'den de bir takım listede!

Milan

Organizasyonlara Katılım: 28

Oynadığı Maç: 249

Galibiyet: 125

Beraberlik: 64

Yenilgi: 60

Puan: 314

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