Türkiye'den de bir takım listede!

Avrupa'nın en önemli 2 büyük futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran takımlar arasında bir Türk takımı göze çarpıyor. İşte 1995 ila 2017 yılları arasında Avrupa kupalarına damga vuran ve içinde bir Türk takımı bulunan o liste: Real Madrid Organizasyonlara Katılım: 48 Oynadığı Maç: 418 Galibiyet: 251 Beraberlik: 73 Yenilgi: 94 Puan: 575 Bayern Münih Organizasyonlara Katılım: 34 Oynadığı Maç: 329 Galibiyet: 190 Beraberlik: 67 Yenilgi: 72 Puan: 447 Barcelona Organizasyonlara Katılım: 28 Oynadığı Maç: 296 Galibiyet: 174 Beraberlik: 67 Yenilgi: 55 Puan: 415 Manchester United Organizasyonlara Katılım: 27 Oynadığı Maç: 269 Galibiyet: 150 Beraberlik: 65 Yenilgi: 54 Puan: 365 Juventus Organizasyonlara Katılım: 32 Oynadığı Maç: 259 Galibiyet: 129 Beraberlik: 67 Yenilgi: 63 Puan: 325 Milan Organizasyonlara Katılım: 28 Oynadığı Maç: 249 Galibiyet: 125 Beraberlik: 64 Yenilgi: 60 Puan: 314