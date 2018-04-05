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, 'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı

Milli oyuncu 'nun forma giydiği İtalya Seri A ekibi , teknik direktör 'nun sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 20:19
Milan, Gennaro Gattuso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A ekiplerinden , teknik direktör 'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın gayretli çalışması nedeniyle sezon bitmeden sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Gattuso, 13 sezon boyunca futbolcu olarak 468 kez formasını giydiği Milan'da, Serie A (2004, 2011), İtalya Kupası (2003) ve UEFA Şampiyonlar Ligi (2003, 2007) zaferleri yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Sion'da başlayan 40 yaşındaki Gattuso, ardından Palermo, OFI Crete ve Pisa ekiplerini çalıştırdı. İtalyan teknik adam, 27 Kasım 2017'de işine son verilen Montella'nın yerine Milan'ın başına geçmişti.

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Milan, Gennaro Gattuso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı
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