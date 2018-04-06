Fikret Orman "Demba Ba’yı istiyorum"

Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, siyah-beyazlı kulübün gündemini değerlendirirken, eski futbolcuları Demba Ba
'ya övgüler yağdırdı. Senegalli forvetin çok önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Orman, "Geçen sene yaşadığı sakatlıklar, oynamaması için bir sebepti. Kontratları da bitti ve ben önümüzdeki sene Beşiktaş formasını giymesini istiyorum.
Kendisiyle henüz görüşmedik. Zaten Göztepe
ile oynayacağımız maç öncesi bunları konuşmak çok da doğru değil. Demba Ba Beşiktaş'ın evladı. Zamanı gelince oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı. ?TALISCA IÇIN NE DEDI?
31 Mayıs'a kadar opsiyonu kullanırsak Benfica'lık bir durum yok. İşin oyuncu tarafı ve bizim planlamalarımız önemli. Şu anda tek gündemimiz şampiyonluk. OĞUZHAN IÇIN NE DEDI?
Bu sene şampiyonlukta en büyük iş ona düşüyor. Beşiktaş'ın üç defa üst üste şampiyonluk yaşayan futbolcusu olarak inşallah kulübümüzün tarihine geçer. Ayrılma durumu yok diye ben söylüyorum, kendisi de söylüyor ama sürekli 'Ne olacak?' diye soruyorlar. LENS IÇIN NE DEDI?
Üzerinde yorum yapılacak ve tartışılacak bir oyuncu değil. Kapasitesi belli. Adaptasyon süreçleri, bazı zamanlar güven sorunları olabiliyor. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim. ?FENERBAHÇE'NİN 1959 ÖNCESI ŞAMPIYONLUKLAR ÇIKIŞINA NE DEDI?
Gündem değiştirmeye yönelik konular olarak görüyorum eski şampiyonlukları. Bizim işimiz şu andaki şampiyonluğu kazanmak. Futbol Federasyonu'nun kabul etmesi durumunda tavrımız nasıl olur bilmiyorum. ORTA SAHADAKI ÖNEMLİ EKSIKLER IÇIN NE DEDI?
Konu Beşiktaş olunca endişelenmem ve umutsuzluğa düşmem. Beşiktaş'ın kadrosu çok geniş ve orta sahada çok oyuncu var. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. HÜCUMDA YAŞANAN SIKINTILAR IÇIN NE DEDI?
Aldığım bilgiye göre Vagner Love
'ın lifi kopmuş. Negredo çok başarılı bir isim. Bunun yanında Hollanda Milli Takımı
'nın santrforu geçen hafta Babel'di. Mustafa Pektemek
de var. Eksikler olsa da Beşiktaş, her maçtan galibiyet alabilecek bir takım. ?ZIRVE YARIŞI IÇIN NE DEDI?
Başakşehir yenilgisiyle elimizde olan avantajlardan birisini kaybettik. Ama daha yedi maç var. Rakiplerin ne yaptığı değil, bizim maç kazanmamız önemli. Eminim ki top Beşiktaş'ın lehine dönecek. BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: ALGI YARATILIYOR!
Gelen tepkiler üzerine Beşiktaş da şu açıklamayı yaptı: "Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek gördük. Orman'ın sözleri, bir soru üzerine futbolcuyu öven ifadelerdir." MAÇ BAŞINA 40 BİN TL ALIYOR
Demba Ba, Göztepe ile yaptığı anlaşma gereği maç başına 40 bin TL kazanıyor. Ara transfer döneminde İzmir ekibiyle 6 aylık sözleşme imzalayan Senegalli yıldız, çıktığı 8 maçta 5 gol atarken, takımına 5 milyon TL puan primi getirdi. Tecrübeli forvet, bu sezon Osmanlıspor, Sivas
, Antalya
ve Alanyaspor ağlarını havalandırmayı başardı ve her 135 dakikada bir topu filelerle buluşturdu. ?SEPIL: BİZİ ZAN ALTINDA BIRAKIYOR
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil
, Fikret Orman'ın, oyuncuları Demba Ba ile ilgili sözlerini eleştirdi. Sepil, "Oynayacağımız maç öncesi 'Demba Ba'yı isteriz' demenin bir anlamı yok. Bu demeç şu anda Göztepe, Beşiktaş, Demba Ba ve Tamer Tuna
'yı zan altında bırakıyor. Türk futbolu adına üzüldüm. Acaba Süleyman Seba
yaşasa, bu sözleri için ne derdi?" ifadelerini kullandı.
?VAGNER LOVE 3 MAÇ YOK
Beşıktaş'ın önceki günkü antrenmanında sakatlanan Vagner Love'ın sağ bacak alt adalesinde yırtık tespit edildi. Brezilyalı forvet, Beşiktaş'ın ligde Göztepe ve Akhisar, Türkiye Kupası
yarı final rövanşında da F.Bahçe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.