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'dan muhteşem dönüş

'de ligin ilk iki sırasını karşı karşıya getiren maçta yönetimindeki ; 'nın 'sini, ilk yarıyı 2-0 geride kapamasına rağmen 3-2 mağlup ederek ligdeki puanını 71 yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 22:08
Manchester United'dan muhteşem dönüş

lideri , kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide 'a 3-2 yenildi.

'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarının başında Fransız yıldızı Paul Pogba'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan Manchester United, 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider Manchester City 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.

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Manchester United'dan muhteşem dönüş
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