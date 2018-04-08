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'da İsmet Taşdemir görevi bıraktı

'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynadığı maçta Karşıyaka'ya 2-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir istifa etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 23:39
Altay'da İsmet Taşdemir görevi bıraktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan derbisinde düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan 'da teknik direktör İsmet Taşdemir istifa etti.

Siyah-beyazlı takımın 1-0 öne geçtiği derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılması üzerine taraftarlar tarafından istifaya davet edilen İsmet Taşdemir, derbi sonrası Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya geldi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda teknik patron İsmet Taşdemir görevi bıraktığını belirterek istifasını sundu. Yönetimin yarın yapılacak toplantıda Taşdemir'in istifa talebini değerlendireceği öğrenildi. Bu sezon Cüneyt Biçer'in ardından göreve gelen teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Altay 15 maçta 4 mağlubiyet, 4 beraberlik, 7 galibiyet aldı.

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