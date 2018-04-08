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Soldado'nun golü ofsayt mı

'nin Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya 'in kafa vuruşunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları damga vurdu. Peki 'nun golü...

Giriş Tarihi: 08.04.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 23:09
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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

, 'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 54'e çıkardı.

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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

Sarı lacivertliler bu sonuçla en yakın rakibi Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

Karşılaşmanın ilk golü 54. dakikada 'den geldi.

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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

Skrtel'in kafa vuruşunda Osmanlıspor kalecisi Zydrunas Karcemarskas'ın topu çizginini içinde mi yoksa dışında mı kontrol ettiği, maçla ilgili en büyük tartışma konusu oldu.

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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

Osmanlıspor cephesinden, hakem Halil Umut Meler'in gol kararına yoğun itirazlar geldi.

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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

Maç sonrasınd Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve 25 yaşındaki oyuncu Musa Çağıran, gol kararını yardımcı hakemin verdiğini ancak mesafesi itibariyle yardımcı hakemin pozisyonu görme ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

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Soldado'nun golü ofsayt mı
Soldado'nun golü ofsayt mı

Buna karşın yayıncı kuruluşta pozisyon piero desteğiyle görüntülenen pozisyonda golün nizami olduğu görülüyor.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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