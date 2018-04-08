Soldado'nun golü ofsayt mı

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Martin Skrtel'in kafa vuruşunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları damga vurdu. Peki Roberto Soldado'nun golü... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 54'e çıkardı. Sarı lacivertliler bu sonuçla en yakın rakibi Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Karşılaşmanın ilk golü 54. dakikada Martin Skrtel'den geldi. Skrtel'in kafa vuruşunda Osmanlıspor kalecisi Zydrunas Karcemarskas'ın topu çizginini içinde mi yoksa dışında mı kontrol ettiği, maçla ilgili en büyük tartışma konusu oldu. Osmanlıspor cephesinden, hakem Halil Umut Meler'in gol kararına yoğun itirazlar geldi. Maç sonrasınd Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve 25 yaşındaki oyuncu Musa Çağıran, gol kararını yardımcı hakemin verdiğini ancak mesafesi itibariyle yardımcı hakemin pozisyonu görme ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Buna karşın yayıncı kuruluşta pozisyon piero desteğiyle görüntülenen pozisyonda golün nizami olduğu görülüyor. Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.