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- derbisinde kazanan çıkmadı

İspanya 1. Futbol Ligi 'nın 31. haftasında evinde 'le 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid bu sonuçla eflatun beyazlılarla arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 00:34 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 00:35
Real Madrid - Atletico Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 31. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Atletico Madrid ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Real Madrid 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 57. dakikadaki golüyle deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 68, Real Madrid de 64 yaptı.

Real Madrid ile yenişemeyen Atletico Madrid'in ligin bitimine 7 hafta kala lider Barcelona ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.

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Real Madrid - Atletico Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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