Selçuk İnan "Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde kaptan Selçuk İnan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını belirten deneyimli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse bugün istediğimiz oyunu oynamadık. İyi de hazırlandık ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Golü ararken kendi kalemizde golü bulmak daha kötü oldu. Çok üzgünüz, çok önemli üç puan elde ettik. Her şeyin kendi elimizde olduğu bir sezondayız yine de. Bugün kazansak Başakşehir maçında beraberlik yeterli olacaktı. O maçı kazanacağız, kazanabilecek güçte bir takımız. Umarız kazanarak bu maçı telafi etmiş oluruz."

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