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Son dakika haberi: spor'da Paul Le Guen gönderiliyor

'de son haftaların sıkıntılı ekibi spor, teknik direktör Paul Le Guen ile yolları ayırma kararı aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 23:10
Son dakika haberi: Bursaspor'da Paul Le Guen gönderiliyor

Son haftalarda alınan kötü sonuçlarla tehlike çemberine giren spor'da, Teknik Direktör Paul Le Guen ile ipler kopuyor. yönetiminin tazminatı ve alacakları için fedakarlık istediği Fransız teknik adam, yönetimin bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Yarın kararını vereceğini açıklayan Le Guen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'de geride kalan 28 haftada topladığı 33 puanla tehlike çemberinin içine giren Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında Teknik Direktör Paul Le Guen yer alıyordu. Son alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından Fransız teknik adamın geleceği için yeniden masaya oturuldu. Özlüce Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanan yeşil-beyazlı idareciler, deneyimli teknik adam ile uzun süre görüştü. Mali açıdan zor durumda olan Bursaspor yönetimi, Le Guen'den sözleşmesindeki 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi ve alacakları için fedakarlık istedi. Tazminatı için 400 bin Euro teklif eden yönetimin bu teklifine Fransız çalıştırıcı olumsuz yanıt verdi. Le Guen, 1 milyon Euro'da diretirken, kararını yarın vereceğini söyleyerek kulüpten ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan deneyimli teknik adamın yarın saat 16.00'da yapılacak antrenmana da çıkması beklenmiyor.

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Son dakika haberi: Bursaspor'da Paul Le Guen gönderiliyor
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