Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaraylı taraftarlara Ankara'da çirkin saldırı!

lı taraftarlara 'da çirkin saldırı!

Bir grup atkılı kişiler, dün oynanan maçı öncesi takımlarını desteklemek için 'ya gelen Sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 13:20
Galatasaraylı taraftarlara Ankara'da çirkin saldırı!

Mücadeleyi tribünden izlemek üzere 19 Mayıs Stadı'na doğru münferit şekilde yürüyen Sarı-kırmızılı taraftarlara ortada hiçbir neden yokken yumruk attılar ve peşlerinden kovaladılar. Neye uğradığını şaşıran lı taraftarlar, olay yerinden hemen uzaklaşmayı tercih ettiler.

Sarı-kırmızılı taraftarların bu saldırıya karşılık vermekten çekinmesine rağmen, taraftarı olduğu görülen bu kişiler, Başkent'in göbeğinde sporun ruhuna yakışmayan korku dolu anlara sahne oldular.

Bu arada Gençlerbirliği atkılı kişiler, Galatasaraylılara yaptıkları saldırıları da video kaydına aldılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı taraftarlara Ankara'da çirkin saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN