Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir mesaj, Suriye'nin Doğu Guta kentindeki kimyasal saldırının ardından Twitter'da yeniden gündem oldu. Yıldız futbolcunun Suriye'deki çocuklara destek olduğunu ve her zanan onların yanında olacağını söylediği 2016 yılına ait video kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan içeriklerinden birisi oldu. Ronaldo yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı: Merhaba. Bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizleri önemsiyoruz. Yannızdayım. Cristiano Ronaldo daha önce de Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu. Ronaldo yine sosyal medya hesabından Suriye'de Doğu Guta'nın bombalanması çocukların hayatını kaybetmesinin ardından oradakilere destek olmak için için Güçlü ol. İnançlı ol. Asla vazgeçme. mesajını paylaşmıştı. Portekizli yıldız, futbol tutkunu olan Ayman adlı Suriyeli sığınmacı çocuğun fotoğrafını elinde tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve ona destek olduğunu söylemişti. Ronaldo, oğluyla birlikte paylaştığı bir diğer fotoğrafta ise Bugün, berber olma hayali kuran Suriyeli Omar'ı düşünüyorum. diyerek çocuklara destek çağrısında bulunmuştu.