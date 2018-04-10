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Her zaman li çocukların yanında:

Giriş Tarihi: 10.04.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 11:17
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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldızı 'nun geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir mesaj, 'nin kentindeki kimyasal saldırının ardından Twitter'da yeniden gündem oldu.

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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

Yıldız futbolcunun 'deki çocuklara destek olduğunu ve her zanan onların yanında olacağını söylediği 2016 yılına ait video kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan içeriklerinden birisi oldu.

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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

Ronaldo yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhaba. Bu mesajım 'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizleri önemsiyoruz. Yannızdayım."

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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

daha önce de 'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.

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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

Ronaldo yine sosyal medya hesabından 'de 'nın bombalanması çocukların hayatını kaybetmesinin ardından oradakilere destek olmak için için "Güçlü ol. İnançlı ol. Asla vazgeçme." mesajını paylaşmıştı.

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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

Portekizli yıldız, futbol tutkunu olan Ayman adlı li sığınmacı çocuğun fotoğrafını elinde tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve ona destek olduğunu söylemişti.

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Her zaman li çocukların yanında:
Her zaman Suriyeli çocukların yanında: Cristiano Ronaldo

Ronaldo, oğluyla birlikte paylaştığı bir diğer fotoğrafta ise "Bugün, berber olma hayali kuran li Omar'ı düşünüyorum." diyerek çocuklara destek çağrısında bulunmuştu.

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